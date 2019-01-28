CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti. Kaftancıoğlu'nun istifasının perde arkasınndan adaylık krizi çıktı! Gelen son bilgilere göre CHP PM toplantısında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kavga etti. Çıkan tartışmada Kaftancıoğlu, Kerimoğlu ve Battal İlgezdi'ye açık açık 'sizi istemiyorum' dedi. Bu sözler üzerine ortalık karıştı ve Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.
PARTİLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Öte yandan Bakırköy'de CHP'liler istifanın ardından sokaklara döküldü! Canan Kaftancıoğlu'na destek veren partililer, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için "hırsız" sloganları attı...
ADAYLIK KRİZİ PARTİYİ BÖLDÜ
31 Mart seçimleri öncesi adaylık krizi sebebiyle partide kavga çıktığı ve partinin büyük oranda gruplaştığı biliniyor...
Kaftancıoğlu istifasının perde arkasında CHP'deki adaylık krizi var!27 Ocak 2019, Pazar
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti. Kaftancıoğlu'nun istifasının perde arkasınndan adaylık krizi çıktı! Gelen son bilgilere göre CHP PM toplantısında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kavga etti. Çıkan tartışmada Kaftancıoğlu, Kerimoğlu ve Battal İlgezdi'ye açık açık 'sizi istemiyorum' dedi. Bu sözler üzerine ortalık karıştı ve Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.
- Kaftancıoğlu istifasının perde arkasında CHP'deki adaylık krizi var!
- Selçuk Bayraktar'dan mühendislere ve pilotlara önemli çağrı
- Erzurum'da Cumhuriyet tarihine geçen operasyonun görüntüleri yayınlandı!
- Binali Yıldırım seçim ofisine klasik otomobille geldi
- Son dakika: Amasya'da maden ocağında göçük! 3 işçi sağ kurtuldu...
- Amasya'da maden ocağında göçük
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor
- Sokak ortasında infaz!
- Başkan Erdoğan Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
- Başkan Erdoğan: CHP'ye en güzel cevabı antalya verecek
- Başkan Erdoğan'dan Antalya mesajı
- CHP'nin izmir adayı Tunç Soyer'den hem PKK'ya hem de FETÖ'ye destek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.