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Kafası günden güne büyüyen minik Dilara yardım bekliyor

31 Ekim 2018, Çarşamba

Kayseri'de 6 aylıkken hidrosefali tanısı konulan 15 aylık Dilara Semina’nın annesi Gül Pınar Karavaş, çocuğunun ameliyatını yapabilecek bir doktor bulamadıklarını söyleyerek, “Bebeğimin her gün ölüme yaklaştığını bilmek çok zor” dedi.


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