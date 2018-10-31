Kafası günden güne büyüyen minik Dilara yardım bekliyor 31 Ekim 2018, Çarşamba

Kayseri'de 6 aylıkken hidrosefali tanısı konulan 15 aylık Dilara Semina’nın annesi Gül Pınar Karavaş, çocuğunun ameliyatını yapabilecek bir doktor bulamadıklarını söyleyerek, “Bebeğimin her gün ölüme yaklaştığını bilmek çok zor” dedi.