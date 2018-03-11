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Kafaları karıştıran İstanbul'da deprem açıklaması!

11 Mart 2018, Pazar

Kimi zaman unuttuğumuz oluyor ama İstanbulluların hep gündeminde "deprem!" Bugünlerde bir kez daha tartışma konusu oldu. Profesör Doktor Ahmet Ercan, '2045'ten önce deprem beklemiyorum' dedi. Bu açıklamaya peş peşe tepkiler geldi! İstanbulluların kafalar karıştı.

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