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Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu kaç yaşında neden öldü?

06.05.2019 09:32

Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Mısıroğlu'nun vefat haberiyle birlikte birçok kişi yasa boğuldu. Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir Mısıroğlukimdir? Kadir Mısıroğlunereli? Kadir Mısıroğlukaç yaşında öldü?


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