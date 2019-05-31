Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir? Kadir Gecesi neler yapılmalıdır? Hangi dualar okunur? 31.05.2019 19:26

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde "Kadir Gecesi'nde neler yapılmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve bu mübarek gecenin önemi...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi ne? Ulu Camii İmamı Zekeriye Şekerci Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulu Camii İmamı Zekeriye Şekerci, "Bu geceyi ifade eden Kadir gecesinin hayırlara kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyorum. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayı öyle bir gece vardır ki son 10 gün tek olan günlerde arayın diyor peygamber efendimiz. Kadir Gecesi'ne ulaştıran Allah'a hamd ediyoruz. Bu geceye ulaşmış olmanın mutluluğu içinde beşeriyet için dua etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"Kadir Gecesi neler yapılmalıdır?" sorusu bu mübarek günde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. "Kadir Gecesi'nde neler yapılmalıdır?" ve "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?" sorularıyla ilgili detayları sizin için derledik.



KADİR GECESİ NELER YAPILMALIDIR?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.