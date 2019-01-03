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Kadınların mağazada uçan tekmeli kavgası kamerada

03 Ocak 2019, Perşembe

Bahçelievler'de kadınlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga gerçeğe dönüştü. Bir iş yerinde karşılaşan kadınlar arasında ilk olarak sözlü başlayan kavgada daha sonra uçan tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir genç kızın Yeni Zelanda'nın yerli dansı olan "Haka"yı andıran figürler yaparak karşısına saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


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