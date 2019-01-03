Bahçelievler'de kadınlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga gerçeğe dönüştü. Bir iş yerinde karşılaşan kadınlar arasında ilk olarak sözlü başlayan kavgada daha sonra uçan tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir genç kızın Yeni Zelanda'nın yerli dansı olan "Haka"yı andıran figürler yaparak karşısına saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kadınların mağazada uçan tekmeli kavgası kamerada03 Ocak 2019, Perşembe
- Esenyurt'ta jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
- Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?
- Kadınların mağazada uçan tekmeli kavgası kamerada
- Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı
- Metrobüs durağında kaza
- Ceren Damar Şenel'in öldürüldüğü Çankaya Üniversitesi'nde eğitime ara verildi
- İzmir'de otomobil refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı
- Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
- Başkan Erdoğan ile genç kızın babası arasında gülümseten diyalog
- Ekrem İmamoğlu FETÖ kanallarının müdavimi çıktı!
- Başkan Erdoğan: "Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.