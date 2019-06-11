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Kadınların ellerindeki telefonları kapkaç yapan şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı! Kapkaç anı kamerada

11.06.2019 11:31

Beyoğlu'nda kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan 1 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.


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