İstanbul’da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist bir kadın, dün aynı taksiciye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı. Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a gittikleri süre boyunca taksicinin kadının elini tutması ve gözlerini bir an olsun ayırmaması kameralara yansıdı. Yolculuk sonunda ise 100 lira uzatan kadına 20 lira geri vererek 20 lira daha isteyen taksici “bu kadarına da pes” dedirtti.
Kadın turist kendisini dolandırmaya çalışan taksiciyi görüntüledi12 Kasım 2018, Pazartesi
- Kadın turist kendisini dolandırmaya çalışan taksiciyi görüntüledi
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