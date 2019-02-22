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Kadın sürücü çarptığı aracın sürücüsünü tekme tokat dövdü! O anlar saniye saniye kaydedildi

22.02.2019 19:58

Bugün Ankara ilginç bir olaya tanıklık etti. Ankara’da, yeşil ışıkta aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı. Kadın, daha sonra aracını kendisini engellemek isteyen vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.


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