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Kadın subaylardan tüyleri diken diken eden çalışma

05 Şubat 2018, Pazartesi
Kadın subayların, bedenimiz burada, ruhumuz Afrin'de diyerek yeri göğü inlettiği görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Facebook hesabından yayınlandı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Allah razı olsun askerlerimizden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 05.02.2018 19:17
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