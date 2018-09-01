Yol Durumu

Kadın şoförün sinir bozucu park çabası

01 Eylül 2018, Cumartesi

Kadın şöfor defalarca denemesine rağmen bir türlü arabasını park edemiyor. Sonunda bakın neler oluyor...

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