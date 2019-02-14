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Kadın polis memurunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme

14.02.2019 10:36

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.


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