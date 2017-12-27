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Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet kamerada

27 Aralık 2017, Çarşamba
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından anbean görüntülendi.
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