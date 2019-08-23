Kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza ne olmalı? (Emine Bulut'un kızının çığlığı Türkiye'yi sarstı) 23.08.2019 16:20

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut’un videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vahşetin sıcaklığı devam ederken, "Kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza ne olmalı? Kadın cinayetlerinde cezalar yeterli mi?" sorusunu akıllara getirdi. Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı, vahşi cinayetle ilgili A Haber canlı yayınında önemi açıklamalarda bulundu.