Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında duyarlılık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştiren Avcılar Belediyesi, 2018 yılından bu yana cinayete kurban giden 363 kadın için ilçe meydanına temsilen yüzlerce ayakkabı yerleştirdi.
Kadın cinayetine kurban giden 363 kadın, 363 çift ayakkabı...25 Kasım 2018, Pazar
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