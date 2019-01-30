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Kadın çalışanı taciz etti... Baltayı taşa vurdu

30 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir’de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.


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