İzmir’de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.
Kadın çalışanı taciz etti... Baltayı taşa vurdu30 Ocak 2019, Çarşamba
- Kadın çalışanı taciz etti... Baltayı taşa vurdu
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