Kadıköy'deki vahşetin sırrı çözüldü! Amcasını öldürdü, cesedi parçalara ayırıp İstanbul'a dağıttı 27.02.2019 18:15

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi. Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı. Dehşete düşüren cinayetin ardında akraba cinayeti çıktı. İkitelli'de yaşayan zanlının, babasının rahatsızlığı ardından iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Öztürk(55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Öldürdükten sonra cesetten kurtulmak için dehşet verici bir plan yapan zanlının bir arkadaşından da yardım aldığı ortaya çıktı. Amcasının cesedini parçalara ayırarak ayrı ayrı çuvallara koyan zanlı, ardından İstanbul'da dolaşarak ceset parçalarını çöp konteynerlerine attığı belirlendi.