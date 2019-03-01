Kadıköy'deki vahşetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul, Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülüyor.
Kadıköy'deki vahşetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı01.03.2019 13:51
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