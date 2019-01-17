Kadıköy'de yangın paniği! Trafo bir anda alev aldı 17 Ocak 2019, Perşembe

Kadıköy'de bulunan 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın korku ve paniğe neden olurken, ölen ya da yaralanan olmadı. .