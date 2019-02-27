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Kadıköy'de vahşet! Çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu

27.02.2019 12:25

Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.


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