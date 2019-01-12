Kadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler ortaya çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Buluntular arasında Erken Bizans dönemi bir cadde,ile beraber caddenin iki kenarında mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar ortaya çıkarıldı. Müze uzmanları durumu hazırladıkları raporla İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi.
Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler ortaya çıktı!12 Ocak 2019, Cumartesi
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