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Kadıköy'de ortalığı savaş alanına çeviren 'makasçı' çift için flaş karar

29.06.2019 00:10

Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan karı koca hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.


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