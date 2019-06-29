Kadıköy'de ortalığı savaş alanına çeviren 'makasçı' çift için flaş karar

Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan karı koca hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kadıköy'de ortalığı savaş alanına çeviren 'makasçı' çift için flaş karar29.06.2019 00:10
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