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Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada

05.09.2019 01:17

Kadıköy'de minibüs şoförü, eşya indirip yolu kapattığı için sürücüsüne sinirlendiği kamyonete tekmelerle saldırdı. O anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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