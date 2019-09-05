Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada 05.09.2019 01:17

Kadıköy'de minibüs şoförü, eşya indirip yolu kapattığı için sürücüsüne sinirlendiği kamyonete tekmelerle saldırdı. O anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.