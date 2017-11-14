Kadıköy'de lüks araç içinde infaz edilmiş ceset bulundu
14 Kasım 2017, Salı
Kadıköy Acıbadem'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Kimliği açıklanmayan kişinin başında vurulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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