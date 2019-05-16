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Kadıköy'de korkunç olay! Cezaevinden çıkar çıkmaz eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

16.05.2019 12:08

İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre cezaevinden yeni çıkan O. Ç isimli şahıs, evinin önünde eşi N.Ç isimli kadına kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kadının olaydan kısa bir süre önce kucağındaki bebeği bırakması çocuğun hayatını kurtardı. Şahsın eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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