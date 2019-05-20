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Kadıköy'de feci kaza! Trafik felç oldu

20.05.2019 16:39

Kadıköy D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan kamyonet önünde seyir halinde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.


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