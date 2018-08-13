Yol Durumu

Kadıköy'de feci kaza!

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Berk Kılıç yönetimindeki araç Bostancı istikametine giderken kontrolden çıkarak yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerlerden fırlayan demir karşı yönden gelen Ahmet Ulaş yönetimindeki içinde iki kişinin bulunduğu aracın camından ok gibi içeri girdi.

Kaza sonrası çevredekiler, LPG 'li araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Camına demir parçası saplanan araçtakiler şok geçirdi. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
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