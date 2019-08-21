Kadıköy'de bir grup eylemci kendilerine tepki gösteren esnafı bıçakladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.
Kadıköy'de bir grup eylemci kendilerine tepki gösteren esnafı bıçakladı21.08.2019 00:21
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