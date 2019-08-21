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Kadıköy'de bir grup eylemci kendilerine tepki gösteren esnafı bıçakladı

21.08.2019 00:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.


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