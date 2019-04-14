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Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi

14.04.2019 15:38

Kadıköy'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü. Bina belediye ekipleri tarafından boşaltılıp mühürlendi.


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