Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı 24.05.2019 16:09

İstanbul Kadıköy'de yan tarafında bulunan inşaat alanında temel çalışmaları devam eden 6 katlı bir binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu. Bina tahliye edilirken, inşaatta ise çalışmalar durduruldu.