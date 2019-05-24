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Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

24.05.2019 16:09

İstanbul Kadıköy'de yan tarafında bulunan inşaat alanında temel çalışmaları devam eden 6 katlı bir binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu. Bina tahliye edilirken, inşaatta ise çalışmalar durduruldu.


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