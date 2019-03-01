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Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi! Rıfat Rıza Öztürk’ün başı da bulundu

01.03.2019 09:59

Kadıköy’de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesinin ardından başı da cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’nün itirafıyla bulundu. Öztürk’ün kolları aranıyor.


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