Kadıköy açıklarında tekne kayalıklara çarptı 07 Aralık 2018, Cuma

İstanbul Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı. Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.