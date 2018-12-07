Kadıköy açıklarında tekne kayalıklara çarptı

İstanbul Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı. Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.
Kadıköy açıklarında tekne kayalıklara çarptı07 Aralık 2018, Cuma
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