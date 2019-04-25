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Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor! Tam 91 gün oldu...

25.04.2019 15:45

Antalya'nın Kemer ilçesinde 91 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları oturduğu bir kayanın üzerinden izleyen baba Ahmet Acar, "Kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.


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