KADEM'den iftiralara yanıt: Uluslararası bir vakıftan fon almadık

Son dakika haberine göre Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve algı operasyonuna A Haber canlı yayında cevap verdi. Gümrükçüoğlu, "Uluslararası bir vakıftan fon almadık. KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır." dedi.
Son dakika haberine göre, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, iftiralara "Uluslararası bir vakıftan fon almadık. KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır." diyerek yanıt verdi.
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