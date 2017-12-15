Kaddafi'nin sonunu getiren konuşma

Libya'da çıkan iç savaş sonucu 20 Ekim 2011'de öldürülen 42 yıl boyu Libya'yı yöneten Muammer Kaddafi'nin 2008 yılında Arap Birliği zirvesinde yaptığı hitapta, şuan Ortadoğu'da yaşananları özetliyor. Kaddafi'nin Irak'ın bütünlüğüne, bölgede yaşanan acılara değindiği ve "ABD, Saddam'ı astı, sıradaki biz olabiliriz" ifadelerini kullandığı konuşma, o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Kaddafi, "Biz Araplar, birbirimize tutunmamız gerekirken, birbirimize düşmanız" ifadelerini kullanarak bugün Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sorunların temel sebebine dikkati çekmişti.
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