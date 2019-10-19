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Kaçtığı adam TikTok dolandırıcısı çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözyaşları içinde itiraf etti

19.10.2019 23:36

Esra Erol'da Saadet ismindeki bir kadın her şeyi itiraf etti! ATV ekranlarında yayınlanan fenomen program Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakarak kaçan Saadet isimli kadının sevgilisi TikTok dolandırıcısı çıktı. Esra Erol'un programında TikTok uygulamasında tanıştığı bir erkekle kaçan Saadet ismindeki bir kadın, bir yıl sonra annesiyle canlı yayında yüzleşti. Saadet'in programa katılan gözü yaşlı annesi Serpil Celep, bu uygulamaya isyan ederek kızına ve torununa dön çağrısında bulundu.


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