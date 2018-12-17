Kaçırıldığını zannederek taksiden atlayan kadın ağır yaralandı 17 Aralık 2018, Pazartesi

İddiaya göre, Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a gelen D.G. (40), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek istedi. Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan taksiye binen kadın, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasını geçtikten sonra taksici A.Ö'ye "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Taksicinin "Hastaneye gidiyoruz, geldiğimiz kadar daha yolumuz var." demesi üzerine bir anda panikleyen D.G, Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde hareket halindeki taksinin arka kapısından atladı. Başını refüje çarparak ağır yaralanan D.G, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.