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Kaçırılan geç kız dehşet anlarını anlattı

05 Aralık 2017, Salı
Mersin'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu ve kurtarıldı. Zelal, dehşet anlarını işte böyle anlattı...
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