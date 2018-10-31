Kaçakçının evindeki kitap hayrete düşürdü 31 Ekim 2018, Çarşamba

Uşak'ta bu sabah 19 ayrı adrese yapılan operasyonda 1300 kilo kıyılmış tütün ve 12 kilo nargile tütünü ile 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti.