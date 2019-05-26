Kaçak define avcısı ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı 26.05.2019 10:19

Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.