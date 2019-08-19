"Kaç Saat Oldu?" isimli FETÖ hesabından skandal Atatürk provokasyonu | Video 19.08.2019 13:23

"Kaç Saat Oldu?" isimli FETÖ hesabı, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumla ilgili " Atatürk resmi indirildi Erdoğan’ın resmi konuldu" yalanıyla provokasyona imza attı. FETÖ hesabı tarafından montajlanarak paylaşılan görüntülerin gerçeğinde Atatürk resminin olduğu yerde durduğu görüldü. Öte yandan kayyum atanmasına ilk tepki gösterenler arasında FETÖ'cüler yer aldı.

"Kaç Saat Oldu?" isimli FETÖ hesabı, keserek yayınladığı videoyu, "Van Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk resmi indirildi Erdoğan'ın resmi konuldu" notuyla paylaşarak skandal provokasyona imza attı.

ATATÜRK RESMİ YERİNDE DURUYOR

Gerçek görüntülerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını belediyedeki yerine geri astığı ve Atatürk resminin duvarda asılı olduğu görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI YERİNE GERİ ASTI

Göreve geldikten sonra makam odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yerinde olmadığını gören Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depodan fotoğrafı getirterek odadaki yerine astı.