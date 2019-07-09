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Kabus! Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü

09.07.2019 20:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.


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