Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.
Kabus! Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü09.07.2019 20:57
- Kabus! Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
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