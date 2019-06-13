Kabine toplantısının ardından kritik S-400 açıklaması: Eş zamanlı olarak sızdırılması ciddiyetsizliktir 13.06.2019 18:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır. Mektubun gönderilmesi zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması bir ciddiyetsizdir." dedi.