Haberler Web TV Kabine toplantısının ardından kritik S-400 açıklaması: Eş zamanlı olarak sızdırılması ciddiyetsizliktir

Kabine toplantısının ardından kritik S-400 açıklaması: Eş zamanlı olarak sızdırılması ciddiyetsizliktir

13.06.2019 18:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır. Mektubun gönderilmesi zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması bir ciddiyetsizdir." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları