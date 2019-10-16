Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar 16.10.2019 20:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın eş zamanlı olarak birçok oyunu bozduğunu dile getiren ve ekonomik yaptırım tehditlerine ilişkin çok net cevap veren Kalın, "Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

Harekatta kısa sürede büyük başarı elde edildi.

Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.

Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.

Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.

Şu anda gürültü koparanlar Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için saldırganlaşıyorlar.

Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

(Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir.

PYD YENİ OYUN PEŞİNDE

(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil. PYD Rusya'yı yanına alarak yeni oyun peşinde.

(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır.



BAŞKAN ERDOĞAN PENCE'İ KABUL EDECEK

Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok.

Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi.

(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor.



(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır.