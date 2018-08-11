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Kabe'de akılalmaz olay! Polis müdahale etti!

11 Ağustos 2018, Cumartesi

Kâbe-i Şerif'in kapısına tırmanıp kapıyı açmaya çalışan şahıs polisin müdahalesiyle indirilerek tutuklandı.

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti. Şahıs polisin zorlamasıyla kapının altına düştü. Polis, psikolojik durumu çok bozuk olması sebebiyle sorgulayamadıkları şahsın savcılığa götürüldüğünü söyledi. Tutuklanan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.
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