Haberler Web TV Kabe imamından Erdoğan ve Ayasofya duası!

Kabe imamından Erdoğan ve Ayasofya duası!

27.03.2019 21:07

Kabe imamı Abdurrahman El Ussi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ayasofya için dua etti. İşte o dua...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları