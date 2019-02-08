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"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde çalışmalar yeniden başladı

08.02.2019 12:08

İstanbul'da "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası "martı" şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda "martı projesi" olarak biliniyordu.


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