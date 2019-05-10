Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti

Eski eşi Seçkin Piriler’i darp ettiği öne sürülen Kaan Tangöze, kılıçları çekti. İki çocuğuna anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia eden Tangöze, ‘Oğlum kucağımdayken yüzüme darbeleri ben aldım’ çıkışı yaptı.
Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti10.05.2019 10:08
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