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Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti

10.05.2019 10:08

Eski eşi Seçkin Piriler’i darp ettiği öne sürülen Kaan Tangöze, kılıçları çekti. İki çocuğuna anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia eden Tangöze, ‘Oğlum kucağımdayken yüzüme darbeleri ben aldım’ çıkışı yaptı.


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