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Jüpiter ve ay yan yana Türk bayrağını andırdı

03.10.2019 23:39

İstanbul'da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.


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