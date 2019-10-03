İstanbul'da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.
Jüpiter ve ay yan yana Türk bayrağını andırdı03.10.2019 23:39
- Jüpiter ve ay yan yana Türk bayrağını andırdı
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