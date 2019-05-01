Julian Assange'ın cezası belli oldu

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, 2012 yılında görülen davada kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 50 hafta hapis cezası verdi.
Julian Assange'ın cezası belli oldu01.05.2019 15:17
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